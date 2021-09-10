"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 468 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 468 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: 412 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С учетом плавного роста котировок нефти марок Brent и Urals многие нефтегазовые компании стали отставать от динамики, и текущее расхождение должно полностью уйти с рынка. Последнее заседание ОПЕК+ дает возможность и дальше наращивать уровень добычи нефти, что позитивно для всего нефтегазового сектора", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага торгуется в растущем боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 468 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 412 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

"Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

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