.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 468 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 сентября 2021 года 15:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 468 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 468 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: 412 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С учетом плавного роста котировок нефти марок Brent и Urals многие нефтегазовые компании стали отставать от динамики, и текущее расхождение должно полностью уйти с рынка. Последнее заседание ОПЕК+ дает возможность и дальше наращивать уровень добычи нефти, что позитивно для всего нефтегазового сектора", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага торгуется в растущем боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 468 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 412 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме". "Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
10 сентября 2021 года 18:32
"ТМК" имеет хорошие шансы выиграть от коррекции цен на внутреннем рынке стали, полагает аналитик "Атона" Андрей Лобазов. "Финансовые результаты "ТМК" за 2К21 отразили влияние приобретения CHEP, показав рост EBITDA, однако за счет роста долговой нагрузки (соотношение ЧД/EBITDA составило 5.6x на... читать дальше
.10 сентября 2021 года 18:02
"Финам" рекомендует покупать акции CGN Group с целевой ценой 2,41 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 17,68% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Являясь одним из крупнейших операторов АЭС... читать дальше
.10 сентября 2021 года 17:34
Возможно снижение котировок акций "АЛРОСА" в диапазон 135,8-136 руб. за штуку в случае локальной коррекции, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в августе 2021 года по предварительным результатам снизился на... читать дальше
.10 сентября 2021 года 17:15
Вероятно дальнейшее постепенное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях регулятора, прогноз на конец текущего года - уровень 7,25%, говорится в комментарии Sber CIB. "ЦБ по-прежнему не видит признаков улучшения ситуации с ростом цен - инфляция превышает его прогноз. Инфляционные... читать дальше
.10 сентября 2021 года 16:52
Акции компании C3 AI интересны для долгосрочного инвестирования на фоне ожиданий сильного роста продаж, считают аналитики BCS Express. Клиентская база эмитента достигла 98 компаний за квартал, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. На момент IPO в декабре 2020 года было 50 клиентов.... читать дальше
.10 сентября 2021 года 16:32
Вероятность превышения ставкой ЦБР уровня в 7% уже до конца 2021г достаточно высока - "Велес Капитал"
Вероятность превышения ключевой ставкой ЦБ РФ уровня в 7% уже до конца текущего года достаточно высока, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал". Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 6,75% годовых, сопроводив свое решение сигналом к продолжению цикла ужесточения... читать дальше
.10 сентября 2021 года 16:08
Курс рубля к доллару на конец 2021 года может составить 72,5 руб./$1, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Экспортный канал остается ключевым фактором поддержки для текущего счета платежного баланса ($70 млрд за 8М, по оперативным данным ЦБ РФ). Такая динамика в целом соответствует нашим модельным... читать дальше
.10 сентября 2021 года 15:30
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, составит 7,0-7,25% к концу текущего года, говорится в комментарии Совкомбанка. "Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%,... читать дальше
.10 сентября 2021 года 14:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Rhythm Pharmaceuticals с целью $21,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: выше $14, потенциальная доходность: 9,96%, стоп-приказ: $12,75, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Препарат Setmelanotide - главная... читать дальше
.10 сентября 2021 года 14:14
"ММК" является крупнейшим бенефициаром обвала цен на железную руду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Мы считаем, что "ММК" занимает наиболее благоприятные позиции в текущей макроэкономической обстановке - ориентация на внутренний рынок (80% выручки) обеспечивает низкую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.