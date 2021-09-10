"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Rhythm Pharmaceuticals с целью $21,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: выше $14, потенциальная доходность: 9,96%, стоп-приказ: $12,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Препарат Setmelanotide - главная разработка компании, предназначена для лечения пациентов с синдромами Барде-Бидля и Альстрема. Компания ожидает принятие решения от FDA об одобрении сетмеланотида для лечения ожирения, вызванного генетическими нарушениями. В случае успеха котировки бумаг Rhythm Pharmaceuticals получат сильный импульс к росту", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"Котировки акций компании после продолжительного периода снижения консолидируются в канале $11,5-14. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $14. При покупке на 3,4% и выставлении стоп-заявки на уровне $12,75 риск на портфель составит 0,3%", - указывают аналитики "Финама".

Rhythm Pharmaceuticals - биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой и сбытом препаратов для лечения редких генетических нарушений.

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