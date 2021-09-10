Акции Газпрома сохраняют потенциал для положительной переоценки - BCS Express

Акции "Газпрома" сохраняют потенциал для положительной переоценки при сохранении спокойного внешнего фона, говорится в комментарии BCS Express.

"10 сентября утром строительство газопровода Северный поток - 2 полностью завершено. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что начало поставок по трубопроводу может начаться 1 октября. Новость в целом ожидаемая, однако она носит позитивный характер в плане настроений участников рынка. На этом фоне акции "Газпрома" в пятницу с открытия торгов прибавляют более 1,3% и выглядят лучше рынка. Дополнительную поддержку бумагам оказывает благоприятная ценовая конъюнктура на рынке газа в Европе", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Накануне цены на газ в Европе достигли $700 за 1 тыс. куб. м - это ключевой драйвер роста для котировок акций компании, подчеркивается в комментарии.

"Высокие цены способствуют росту ожиданий рекордных за всю историю дивидендов по итогам 2021г. Дивидендная доходность по акциям "Газпрома" может превысить 10% по текущим котировкам. При спокойном внешнем фоне в бумагах сохраняется потенциал для положительной переоценки, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры эти бумаги могут выглядеть устойчивей индекса Мосбиржи", - заключают аналитики BCS Express.

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