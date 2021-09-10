Пробитие вниз отметки 1695п индекса РТС послужит стартом для коррекции рынка акций - "Универ Капитал"

Пробитие вниз индексом РТС отметки 1695 пунктов послужит стартом для коррекции рынка акций, полагает директор департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрей Верников.

"Российский фондовый рынок в последние дни буксует на месте. В четверг индекс РТС снизился на 0,01%. Большинство акций оценено справедливо, но при этом цены на сырьевые товары находятся на высоких уровнях, а наш рынок имеет "сырьевой хребет" - примерно половин веса индекса РТС это акции нефтегазового сектора. Только две акции из этого сектора - "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" именуют суммарный вес 27,58%. Можем ли мы увидеть серьезное падение котировок в акциях "Газпрома" в тот момент когда цены на природный газ торгуются на самом высоком уровне с 2014 года, а объемы поставок газа в Европу растут? При этом перспектива по наращиванию поставок есть - степень заполнения европейских хранилищ остается ниже пятилетнего диапазона. Я сомневаюсь. Так что "медведям" необходимо дождаться коррекции развевающихся рынков или снижение цен на нефть, газ и другие сырьевые товары. Старт коррекции российского рынка - это пробитие вниз поддержки 1695 пунктов по индексу РТС", - отмечает Верников.

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