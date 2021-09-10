Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4460-4510п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4460-4510 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Линия MACD находится ниже сигнальной линии, негативно влияя на настроения покупателей. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, которая выступает ближайшим уровнем поддержки", - отмечает аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что в пятницу мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Азиатские фондовые площадки завершили торги 10 сентября на положительной территории. "На фондовом рынке США продолжают царить пессимистичные настроения. Главным образом они вызваны опасениями по поводу замедления экономики и перспективами сокращения QE. Кроме того, у инвесторов вызывают беспокойство предстоящие обсуждения законодателями нового потолка госдолга и программы экономических стимулов объемом $3,5 трлн", - пишет Денисламов.

Также аналитик напоминает, что число первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю обновило минимум марта 2020г и составило 310 тыс. при консенсусе 340 тыс. Последние данные о количестве открытых вакансий отражают высокий спрос на рабочую силу. Состояние рынка труда остается одним из двух определяющих факторов для ФРС при принятии решения о сроках и параметрах сокращения QE. Инвестсообщество продолжает считать, что на одном из ближайших заседаний FOMC будет объявлено о сокращении покупок активов на $15 млрд в месяц начиная с декабря текущего или с первого квартала 2022г, указывает Денисламов.

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