Рубль может укрепиться до 72,0-72,5 руб./$1 к следующему заседанию ФРС США 22 сентября - Росбанк

Рубль может укрепиться до 72,0-72,5 руб./$1 к следующему заседанию ФРС США, которое состоится 22 сентября, говорится в комментарии Росбанка.

"Пара доллар-рубль без труда преодолела сопротивление отметки 73,0 во второй половине четверга и в пятницу стартовала от уровней 72,70-72,80 руб./$1. В сравнении с конкурентными парами вчерашний раунд укрепления (+0,5% против американской валюты) выглядит довольно уверенным. Конкуренцию ему может составить лишь южноафриканский ранд (+0,9%), тогда как бразильский реал и турецкая лира отметились коррекцией на 2,1% и 1,1% соответственно", - напоминают аналитики банка.

По их мнению, динамика рубля в полной мере отражает позитивное развитие в трех наиболее значимых для него областях. Во-первых, устойчивые цены на сырьевых рынках и повышенный спрос на экспортную продукцию поддерживают устойчивый приток валюты по текущему счету. Банк России вчера представил предварительную оценку платежного баланса за январь-август, согласно которой профицит текущего счета составил $69,7 млрд против $25,3 млрд годом ранее, а отток капитала ограничился объемом $51,1 млрд. Во-вторых, внешние рынки достигли определенного спокойствия в ожидании решения ФРС касательно программы стимулов. Доллар США приостановил рост относительно валют развитых и развивающихся стран. При этом дополнительную поддержку рублю в моменте оказали ожидания очередного повышения ключевой ставки Банком России, что может придать дополнительный позитивный оттенок для стратегий carry trade.

В-третьих, геополитический фон, на взгляд экспертов, продолжает радовать поступательным улучшением в свете заявления "Газпрома" о завершении строительства Северного Потока 2 и сообщений о развитии диалога между США и Россией по ряду стратегических вопросов.

Аналитики Росбанка полагают, что в ожидании сохранения аппетита инвесторов к риску до следующего заседания ФРС (22 сентября) рублю удастся развить позитивный настрой в направлении 72,0-72,5 против доллара США.

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