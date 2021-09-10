ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к снижению ключевой ставки во II полугодии 2022г - ПСБ

Банк России, скорее всего, завершит цикл повышения ключевой ставки при достижении 7% годовых и перейдет к ее снижению во II полугодии 2022г, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы на ближайшем заседании ждем повышения ставки ЦБ на 25-50 б.п. (зависит от тактики регулятора: возможно упреждающее повышение ставки сразу на 50 б.п.), по итогам года сохраняем наш прогноз на уровне 7%. Считаем, что ЦБ завершит цикл повышения ставки на данном уровне и перейдет к ее снижению во II полугодии 2022г (ждем прохождения пика по инфляции в сентябре-октябре; по итогам года ожидаем ее замедления до ~6%)", - отмечают эксперты банка.

По их мнению, стратегически это позитивно для длинных ОФЗ. Аналитики банка рекомендуют их накапливать от 7% годовых. "Дополнительным позитивным фактором для котировок ОФЗ являются умеренные объемы программы заимствований - до конца году Минфину необходимо привлечь всего 0,5 трлн. руб. Краткосрочно реакция долгового рынка во многом будет зависеть от риторики регулятора - при повышении ставки до 7% и мягком/нейтральном сигнале не исключаем увидеть покупки на длинном конце кривой ОФЗ", - пишут эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.