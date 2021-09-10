Возможно укрепление рубля до 72-72,5 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72-72,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Одна из причин стабильного положения рубля в последние недели - чрезвычайно позитивные тренды по текущему счету, в том числе благодаря ускоренному экспорту металлов перед введением пошлин. Отток капитала также растет, но лишь как следствие повышенного притока валюты по текущему счету и вложений бизнеса и населения в иностранные активы. Впереди налоговые платежи, а экспортёры пока не спешили продавать валюту. Поэтому не удивимся, если уже в скором времени мы увидим уровни 72-72,5 руб./$1, особенно после вероятного роста ключевой ставки ЦБР", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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