Цена нефти пока останется в диапазоне $71-73/барр. - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, пока останется в диапазоне $71-73 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Ситуация на рынке нефти особо не поменялась, отмечает аналитик банка: цены на нефть марки Brent остаются в боковом диапазоне $71-73 за баррель.

Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти за минувшую неделю всего на 1,5 млн барр. (заметно меньше ожиданий), запасы бензинов сократились на 7,2 млн барр., дистиллятов - на 3,1 млн барр., что оправдано с учётом снижения загрузки НПЗ на побережье до 81,9% (последствия урагана), указывает Крылова. Добыча сырой нефти ожидаемо упала до минимальных уровней с февраля - 10 млн барр./день. Поставки нефтепродуктов (индикатор спроса) за неделю откатились до примерно 20 млн барр./день против почти 23 млн барр./день неделю назад. Но статистика частично искажена из-за урагана, а 4-недельная средняя по-прежнему находится на пиковых уровнях лета, обращает внимание эксперт ПСБ.

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