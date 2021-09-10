Идея дня: стоит обратить внимание на акции Facebook и EssilorLuxotica - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Facebook Inc. и EssilorLuxotica, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Facebook в сотрудничестве с производителем очков Ray-Ban - компанией EssilorLuxotica - представил свои первые умные очки. Они позволяют делать фото, взаимодействовать со смартфоном с помощью голосовых команд, воспроизводить музыку и совершать голосовые вызовы. Новые очки от Facebook/EssilorLuxotica ждут успешные продажи. Это позволит компаниям усилить свои позиции на рынке гаджетов. Для EssilorLuxotica - с рыночной капитализацией в 10 раз ниже, чем у Facebook, - эффект может быть более значим. При прогнозном значении EV/EBITDA 15,5х, компания торгуется с премией 5-10% к европейским компаниям люксового сегмента. Но эта премия может расти по мере роста популярности новых очков и пересмотра прогнозов долгосрочного роста компании", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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