Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 4020-4030п в пятницу - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 4020-4030 пунктов на торгах в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,5%, в районе 4000-4015 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3990, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4020, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить повышение в диапазон 4020-4030 пунктов", - указывает он в комментарии.

Некоторое влияние на ход торгов в России в середине дня может оказать плановое решение ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК), к этому событию будет приурочена пресс-конференция председателя Банка России, которая состоится в 15:00 МСК), отмечает Манжос.

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