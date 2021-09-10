"Финам" рекомендует покупать акции CNOOC с прогнозной ценой 12,6 HKD

"Финам" рекомендует покупать акции CNOOC с прогнозной ценой 12,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 60% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции компании CNOOC сочетают в себе дешевизну относительно аналогов, высокую дивидендную доходность и перспективы роста бизнеса. На наш взгляд, их слабый перформанс в последний год является временным и связан с техническим фактором делистинга с NYSE и оттока пассивных средств из-за санкций со стороны США. При этом реального влияния ограничения на бизнес компании не оказали, в связи с чем мы и ожидаем постепенного восстановления стоимости акций", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) - третья по величине китайская государственная нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь PetroChina Co. и Sinopec Shanghai Petrochemical Co. CNOOC специализируется на шельфовой добыче нефти и газа в Китае, а также участвует в ряде нефтегазовых проектов по всему миру.

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