Причин для выхода котировок нефти из диапазона $70,5-73,5/барр. пока нет - BCS Express

Причин для выхода котировок нефти марки Brent из диапазона $70,5-73,5 за баррель в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг потеряли в стоимости 1,5% на фоне статистики от Минэнерго США, новости из Китая о выставлении на аукцион части нефтяных резервов для снижения сырьевых затрат китайских нефтепереработчиков и сообщений ряда американских авиакомпаний о замедлении продаж авиабилетов. Динамика падения во второй половине дня была внушительной, но в целом котировки остаются в рамках торгового диапазона $70,5-73,5 за баррель. Причин для выхода из него пока не наблюдается", - отмечает аналитик.

Вечером в пятницу будут опубликованы данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по уровню буровой активности в США, число активных буровых установок является опережающим индикатором добычи, напоминает Галактионов.

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