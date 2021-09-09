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09 сентября 2021 года 18:49
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целью $346,37
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $346,37 за штуку на сентябрь 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Microsoft по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что компания прошла активный период пандемии COVID-19 без потерь. Масштабные инвестиции в новые разработки и технологии, а также высокий спрос на облачные сервисы помогут компании сохранить двузначные темпы роста ключевых финансовых показателей в ближайший год. Одно из самых ожидаемых событий - запуск Windows 11 - окажет незначительное влияние на выручку, но успех новой операционной системы будет иметь большое значение для репутации бренда", - пишет аналитик Ксения Лапшина. Эксперт отмечает факторы привлекательности rомпании: - В апреле 2021г Microsoft объявила о покупке технологической компании Nuance Communications за $16 млрд. Microsoft рассчитывает, что покупка Nuance позволит корпорации существенно улучшить сервисы и бизнес-решения, предназначенные для компаний в секторе здравоохранения и медицины, а также создать новые. Особенно востребованы такие программные пакеты в развивающейся отрасли телемедицины. - В марте 2021г Microsoft совместно с General Motors вложила $2 млрд в стартап Cruise, который занимается разработкой беспилотных автомобилей и такси, в целях ускорения коммерциализации таких авто и создания экологически чистого и безопасного транспорта. Cruise сможет использовать разработанную Microsoft облачную вычислительную платформу Azure для создания инфраструктуры для коммерческого сервиса беспилотных такси. По завершении последнего раунда инвестирования стартап оценивался в $30 млрд. Вложения Microsoft могут окупиться достаточно быстро при запуске сервиса такси и в случае выхода Cruise на биржу. - Microsoft добилась значительного успеха в разработке VR- и AR-устройств. В марте 2021г Microsoft подписала контракт с армией США на поставку 120 тыс. AR-устройств Hololens. Контракт продолжительностью 10 лет принесет компании доход в размере $ 21,9 млрд. - По данным аналитической компании Grand View Research, мировой рынок облачных вычислений в 2021г оценивается в $370 млрд, а к 2028г он может достигнуть $1,2трлн при CAGR около 20%. Увеличение спроса на рынке облачных хранилищ позитивно отразится на финансовых результатах компании. Для Microsoft облачный бизнес является самым быстрорастущим сегментом: темпы роста выручки стабильно превышают 20% г/г последние 5 лет. В следующие 3 года ожидается, что облачный бизнес будет расти на 15-20% г/г. - В течение IV квартала 2021 финансового года Microsoft вернула акционерам $10,4 млрд, из них $4,2 млрд в виде дивидендных выплат и $6,2 млрд в виде обратного выкупа акций. Компания заинтересована в повышении акционерной стоимости, поэтому есть все основания полагать, что практика проведения программы buyback сохранится. Что касается дивидендов, компания стабильно повышает выплаты на протяжении последних 11 лет, а средние темпы роста дивидендов за последние 5 лет составляют 9,2% в год. По прогнозам, к 2024 финансовому году дивиденд на акцию может вырасти до $2,89 с текущих $2,19 по итогам 2021 финансового года. - Microsoft имеет одни из самых высоких показателей маржинальности и рентабельности среди конкурентов, что свидетельствует об эффективности управления затратами, использования денежных средств и бизнеса в целом. Указывает эксперт "Финама" и на сопутствующие риски: "IT-гиганты периодически становились фигурантами антимонопольных расследований еще до прихода к власти Джо Байдена, но сейчас борьба с крупными монополиями входит в число главных задач администрации президента. 9 июля 2021г Байден подписал указ о развитии конкуренции в различных отраслях американской экономики и поручил Федеральной торговой комиссии и Министерству юстиции разработать новые правила оценки сделок M&A. Технологические компании зачастую обвиняются в неконкурентном поведении и увеличении своего присутствия на рынке за счет уничтожения конкурентов путем их поглощения. Выявление этих фактов в прошлом или будущем может повлечь за собой штрафы для Microsoft". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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