"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Freeport-McMoRan с целью $45

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $33, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что цены на медь достигли многолетних рекордных значений в этом году и сейчас находятся недалеко от них. Медь - самый востребованный металл в процессе энергоперехода, спрос на него имеет долгосрочный потенциал роста. FCX обладает портфелем качественных активов со значительными доказанными запасами меди.

"Главный фактор роста акций Freeport-McMoRan на среднесрочный период - восстановление объемов добычи в связи с завершением перевода от карьерного к шахтному способу на рудниках месторождения Грасберг в Индонезии. В I полугодии 2021г компания увеличила добычу меди на 21,7%, добычу золота - на 73,5%", - пишут аналитики "Финама".

Также они указывают, что с технической точки зрения бумага торгуется в боковом тренде, при выходе из которого будет ускорение до уровня $45. "Открывать позиции стоит от текущих уровней. При покупке на объем 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $33 риск на портфель составит 0,6 %. Соотношение прибыль/риск составляет 7,7", - отмечается в комментарии.

Freeport-McMoRan - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи с долей рынка около 5%. Кроме меди, компания добывает молибден и золото. Рудники компании расположены в США, Южной Америке и Индонезии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.