"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Ростелекома" с целью 107 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 107 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 97 руб., потенциальная доходность: 10,31%, стоп-приказ: 93,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что чистая прибыль компании по РСБУ за I полугодие 2021г в годовом выражении увеличилась в 3,8 раза до 16,595 млрд рублей. Компания рассматривает увеличение дивидендов до 5,5-6 рублей по итогам текущего года, что может придать импульс роста котировкам.

"С технической точки зрения котировки компании находятся вблизи сильного уровня поддержки, расположенного в районе 92 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 97 рублей. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 93,2 рубля риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - указывают аналитики "Финама".

"Ростелеком" - один из крупнейших российских провайдеров цифровых услуг и сервисов. Предоставляет широкополосный доступ в Интернет, услуги интерактивного телевидения и сотовой связи.

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