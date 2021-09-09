Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может возобновиться. "Быки" будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, выступающей ближайшим уровнем поддержки", - отмечает аналитик.

Также Зубков обращает внимание на мнение Президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Булларда, который полагает, что ФРС должна продолжить реализацию планов по сокращению QE, несмотря на гораздо более слабый, чем ожидалось, рост занятости в несельскохозяйственном секторе за август. Представитель руководства регулятора отметил, что число новых рабочих мест по-прежнему составляет в среднем около 500 тыс. в месяц. Признавая влияние на экономику распространения штамма COVID-19 "дельта", Буллард указал и на проблемы со стороны предложения, среди которых увеличение пособий по безработице наряду с избыточными сбережениями от стимулирующих мер. В свою очередь, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс по-прежнему рассчитывает на значительное увеличение числа рабочих мест и движение занятости к максимумам в этом году. Уильямс полагает, что сокращение покупок активов целесообразно начать до конца 2021г.

Аналитик инвесткомпании указывает, что данные о количестве открытых вакансий (JOLTS) за июль существенно превзошли ожидания. Консенсус предполагал сокращение показателя, а по факту он вырос на 749 тыс. м/м, достигнув 10,9 млн. Наиболее активная динамика зафиксирована в сегментах здравоохранения и социальных служб, финансовой и страховой сфере, в общепите и ряде других секторов. Некоторые из базовых показателей продолжают демонстрировать позитивную динамику. Более высокие темпы роста фиксируются в секторах с возможностью перехода сотрудников на дистанционный режим работы.

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