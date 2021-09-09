.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Банку России целесообразно взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - ИКСИ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 сентября 2021 года 15:36
Банку России целесообразно взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - ИКСИ
Банку России целесообразно как минимум взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - факторы, на которые ЦБ ссылался, аргументируя предыдущие решения о повышении ставки, в настоящий момент уже полностью исчерпали себя, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. 10 сентября Совет директоров Банка России снова примет решение по ключевой ставке. В прошлый раз Банк России поднял ставку, аргументируя это прежде всего тем, что российская экономика во II квартале уже достигла допандемического уровня, а инфляция продолжает расти под влиянием устойчивых факторов, связанных с быстрым расширением спроса, опережающим возможности расширения выпуска. Однако действительно ли в российской экономике все настолько хорошо, что возникла необходимость охлаждать спрос повышением процентных ставок? Эксперт ИКСИ предлагает рассмотреть несколько довольно важных моментов. Развитые страны продолжают стимулировать свои экономики, по-прежнему увеличивая мировой спрос. В этой ситуации попытки ЦБ побороть инфляцию, возникшую в результате глобального дисбаланса спроса и предложения, в отдельно взятой стране путем ужесточения денежно-кредитной политики, по мнению Заверского, очевидно будут неэффективными. "Сравнение с другими странами показывает, что темпы роста оборота розничной торговли в России нельзя назвать завышенными, - констатирует эксперт. - Если брать июльские данные, то в России оборот розничной торговли вырос по сравнению с докризисным уровнем 2019 года всего на 2,0%, в то время как в странах Еврозоны рост за два года составил 3,5%, в Китае - 8,1%, а в США - целых 18,9%. Спрос на большинство потребительских услуг также остается низким. Оборот общественного питания, по данным Росстата, в январе-июле 2021 г. оставался на 4,6% меньше соответствующего показателя 2019 г., объем гостиничных услуг - на 13,4%, транспортных услуг - на 21,4%. Падение или низкие темпы роста объемов оказания услуг характерны и для секторов, которые сейчас ограничениями уже не затронуты". На взгляд аналитика, слабость спроса не только ограничивает текущий объем предложения, но и препятствует инвестициям в развитие бизнеса, консервируя таким образом низкие объемы выпуска по многим видам товаров и услуг. В условиях, с одной стороны, слабого спроса, а с другой стороны - ужесточающейся денежно-кредитной политики, основа для экономического роста просто не может сформироваться, уверен Заверский. При этом стандартные инструменты денежно-кредитной политики по воздействию на инфляцию путем повышения процентной ставки не работают или работают плохо. "Сокращение спроса, конечно, при росте ставок произойдет, однако проблемы в производственных цепочках по всему миру от этого не рассосутся. В итоге мы можем оказаться в ситуации и падающего спроса, и растущей инфляции", - предупреждает эксперт. По его мнению, расширение предложения - это не такая быстрорешаемая задача, как ограничение спроса. Однако если ничего не делать в плане ее решения, то ситуация не изменится. "Фактически, после перехода ЦБ к текущей парадигме денежно-кредитной политики мы из года в год наблюдаем, как снижение инфляции идет "в ногу" с низкими темпами роста экономики, - подчеркивает Заверский. - Характерно, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики на будущий год Банк России вообще не представляет какого-либо варианта оптимистичного для России развития событий, когда темпы роста экономики будут стабильно выше 2-3% в год. Конечно, условия для развития бизнеса в широком смысле зависят не только от политики ЦБ, но не стоит умалять значение и его действий. И дело тут не только в конкретном уровне ключевой ставки, но и в том, что систематические жесткие заявления посылают вполне конкретный сигнал и формируют очень четкие настроения у производителей товаров и услуг, заставляя их ограничивать свои планы по расширению (а иногда и склоняя их и вовсе к закрытию)". Восстановление потребительской активности до допандемийного уровня не является значимым достижением, поскольку она была низкой и до пандемии, указывает стратег ИКСИ. На его взгляд, еще рано переходить к обеспечению стабильности вместо стимулирования роста, особенно учитывая, что с 2013г темпы роста ВВП ни разу не дотягивались даже до 3% в год. Поэтому центральному банку следовало бы в настоящий момент обратить гораздо большее внимание именно на экономику и постараться поддержать ее, чем пытаться бороться с инфляцией, вызванной во многом внешними и плохо контролируемыми причинами, заключает Заверский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
09 сентября 2021 года 18:49
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $346,37 за штуку на сентябрь 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Microsoft по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что... читать дальше
.09 сентября 2021 года 18:15
Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению, и это хороший сигнал для инвесторов, полагает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист. По мнению эксперта, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ставку. Жорнист полагает, что повышение... читать дальше
.09 сентября 2021 года 17:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $33, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что цены на медь... читать дальше
.09 сентября 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 107 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 97 руб., потенциальная доходность: 10,31%, стоп-приказ: 93,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:52
Инвестиции в медицинский хай-тек оправдывают ожидания, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Зарины Саидовой. "Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (IHI) с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств, находящийся в числе наших... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:25
Ралли в акциях "РусАла" может прекратиться, отмечается в комментарии ITI Capital. "Алюминий продолжает дорожать из-за возросших рисков поставок бокситов из Гвинеи (четверть мировых поставок) после госпереворота в этой стране и на фоне сокращения производства алюминия в Китае из-за политики... читать дальше
.09 сентября 2021 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе... читать дальше
.09 сентября 2021 года 15:10
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку", открытую 24 августа 2021 года, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Текущая доходность составила 19,2%, сообщают аналитики. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.09 сентября 2021 года 14:48
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целевой ценой $440 за штуку". Цена входа: $417; потенциальная доходность: 5,5%; горизонт инвестирования: 3 месяца, стоп-приказ: $398, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Оксана Холоденко указывает на ряд... читать дальше
.09 сентября 2021 года 14:25
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,85 руб./$1 в ближайшее время при благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Рубль пытается перебороть относительную слабость предыдущих дней, активно реагируя на умеренное улучшение внешнего фона. Если восстановление... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.