Возможна низкая активность покупателей ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу - Росбанк

Возможно сохранение низкой активности покупателей на рынке госдолга до момента оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 10 сентября 2021 года, полагают аналитики Росбанка.

"Если не считать технических проблем с размещением ОФЗ-ИН серии 52004, и, как следствие, отмены аукциона, итоги размещения ОФЗ-ПД серии 26240 (с погашением 30 июля 2036 года) можно охарактеризовать как весьма скромные. Совокупный объем заявок составил лишь 31,5 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 11,6 млрд руб. При этом Минфин сохранил довольно требовательный подход к ценообразованию, установив отсечку по цене на уровне 97,25%, а по доходности - на уровне 7,43%. Одновременно с этим вторичный рынок перешел в режим повышенной волатильности в преддверии заседания Банка России и публикации месячных данных по инфляции. И хотя по итогу сессии рост доходностей ограничился 1-2 б.п., в части инфляции позитивного сюрприза не получилось. По этой причине до заседания регулятора возможно сохранение низкой активности покупателей госдолга", - пишут эксперты Росбанка.

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