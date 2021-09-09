BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1540 руб

BCS Express 9 сентября 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1540 рублей за штуку". Цена входа: ниже 1430 рублей; потенциальная доходность: 8,4%; горизонт инвестирования: 4 месяца, стоп-приказ: ниже 1380 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки бумаги потеряли более 20% от майского максимума в ходе непрерывного нисходящего тренда. После дивидендного гэпа локальное "дно" может быть пройдено, и покупатели могут на какое-то время перехватить инициативу. Индикатор RSI оказался вблизи уровня перепроданности (30%), достижение которого в последние 2 года было хорошим индикатором локального минимума. Круглый уровень 1400 руб., который находится в непосредственной близости, может выступить сильным уровнем поддержки. Котировки драгметаллов, золота и серебра относительно стабильны, что позволяет не ожидать более глубокого снижения в краткосрочной перспективе. Потенциал отскока просматривается в районе зеркального уровня 1550 руб." - указывает эксперт Игорь Галактионов.

Также аналитик обращает внимание на возможные риски: волатильность цен на драгоценные металлы и негатив, связанный с общерыночными распродажами.

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