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09 сентября 2021 года 10:51
Вероятен подъем ставки ЦБР на 50 б.п. в пятницу - "Инвестиционный банк Синара"
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в пятницу, 10 сентября 2021 года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Росстат представил окончательную оценку инфляции за предыдущий месяц, рассчитанную на основе широкой потребительской корзины товаров и услуг. Подтвердился нетипичный скачок потребительских цен в конце августа. Инфляция в августе оказалась выше сезонного околонулевого уровня, свойственного этому месяцу. Темпы роста цен выросли во многих сегментах: продуктах питания (за исключением фруктов и овощей), некоторых импортных товарах, тарифах на коммунальные услуги. Мы считаем, что такая динамика - фактор для существенного повышения ключевой ставки Банка России в эту пятницу (10 сентября). Ожидаем +50 б.п. и "ястребиной" риторики от регулятора", - отмечает аналитик Сергей Коныгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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