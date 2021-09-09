Вероятен подъем ставки ЦБР на 50 б.п. в пятницу - "Инвестиционный банк Синара"

Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в пятницу, 10 сентября 2021 года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Росстат представил окончательную оценку инфляции за предыдущий месяц, рассчитанную на основе широкой потребительской корзины товаров и услуг. Подтвердился нетипичный скачок потребительских цен в конце августа. Инфляция в августе оказалась выше сезонного околонулевого уровня, свойственного этому месяцу. Темпы роста цен выросли во многих сегментах: продуктах питания (за исключением фруктов и овощей), некоторых импортных товарах, тарифах на коммунальные услуги. Мы считаем, что такая динамика - фактор для существенного повышения ключевой ставки Банка России в эту пятницу (10 сентября). Ожидаем +50 б.п. и "ястребиной" риторики от регулятора", - отмечает аналитик Сергей Коныгин.

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