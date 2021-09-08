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08 сентября 2021 года 18:30
"Финам" рекомендует покупать акции Horizon Therapeutics с целью $154,03
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics и повышают их целевую цену до $154,03 за штуку на начало сентября 2022г, что предполагает потенциал роста более 40%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Horizon Therapeutics подорожали более чем вдвое за 2020г и еще на 49% - с начала 2021г, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания. Динамичному росту бумаги способствует успешная коммерциализация компанией нового препарата Tepezza, потенциального блокбастера, и приобретенного вместе с фирмой Viela Bio препарата Uplizna. Поиск новых применений уже одобренных препаратов поможет Horizon Therapeutics добиться максимальной отдачи от проводимых исследований и разработок", - отмечает аналитик Зарина Саидова. Акции Horizon Therapeutics в очередной раз оправдали инвестиционные ожидания экспертов "Финама" и принесли впечатляющую доходность в размере 49,1% за период с начала 2021г, при этом за 2020г бумага обогатила инвесторов на 102%. "Акции Horizon Therapeutics находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" еще с 2017г, когда они стоили около $10, и с тех пор они подорожали более чем в 10 раз, цена закрытия по состоянию на 7 сентября составила $109,04", - констатирует Саидова. Эксперт приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Компания на текущий момент торгуется с дисконтом 41,26% относительно аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA за 2022 год. Аналитик полагает, что значительная недооцененность позволит Horizon опередить рынок по доходности в перспективе ближайшего года. - Horizon Therapeutics - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У Horizon Therapeutics насчитывается 12 коммерциализированных препаратов по таким направлениям, как орфанные, аутоимунные и воспалительные заболевания. - По итогам второго квартала выручка компании увеличилась на 80% г/г, до $832,5 млн, и превзошла усредненные ожидания рынка на $130 млн; скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $1,62 и на 75 центов опередила прогнозы. - Основным драйвером роста выручки в этом году является рост востребованности препаратов Krystexxa и Tepezza. Одобренный FDA в январе 2020 года препарат Tepezza стал первым в истории лекарством от тиреоидной болезни глаз (TED), и наши ожидания динамичного старта коммерциализации этого наименования оправдались. Саидова полагает, что перспектива наращивания выручки и прибыли от Tepezza еще не нашла полного отражения в динамике акций Horizon Therapeutics и продолжит закладываться в их цену в перспективе ближайшего года. Кроме того, мы возлагаем большие надежды на продажи препарата Uplizna. - В августе компания повысила свои прогнозы по годовой выручке до $3,025-3,125 млрд, предыдущий прогноз предполагал $2,75-2,85 млрд. Для сравнения: выручка по итогам 2020г составила $ 2,2 млрд. Новые потоки выручки от добавившихся в линейку дорогостоящих препаратов позволили компании значительно улучшить показатели рентабельности. Маржа EBIT компании по итогам второго квартала достигла почти 21% и в разы превышает среднеотраслевые показатели, маржа чистой прибыли составляет 20,3% при отрицательной медианной величине по сектору. "К основным рискам, присущим бизнесу компании, мы относим неопределенность вокруг временных горизонтов пандемии коронавируса, так как в случае новых карантинных мер пострадают плановые визиты пациентов к офтальмологам и другим специалистам, и это может негативно сказаться на выручке Horizon Therapeutics. Также нельзя исключать перебоев в производстве препаратов, опять же, в связи с пандемией", - указывает стратег "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИРЛАНДИЯ-HORIZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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