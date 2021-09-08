Рынок ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7% - Банк "Открытие"

Рынок ждет повышения ключевой ставки ЦБР до 7% годовых, отмечается в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

Эксперт подчеркивает, что в преддверии очередного заседания Совета директоров Банка России на финансовом рынке складываются ожидания в пользу повышения ключевой ставки на 0,5 п.п. до 7%, что соответствует прогнозу "Открытие Research". Непривычное отсутствие устных интервенций со стороны регулятора указывает на то, что эти ожидания его устраивают, и решение по ставке с высокой вероятностью окажется именно таким. В то же время, на взгляд Петроневича, нельзя исключать и вариант более консервативного шага повышения - на 0,25 п.п.

По мнению экономиста, в пользу умеренного повышения ключевой ставки выступает замедление по итогам июля большинства макроэкономических показателей (к аналогичному периоду 2019г) за исключением добычи нефти и розничной торговли. "Также можно отметить начавшееся с июня быстрое снижение инфляционных ожиданий населения - которые, впрочем, остаются высокими - и существенный приток вкладов в июле в связи с заметным ростом депозитных ставок. С момента последнего заседания максимальная процентная ставка по депозитам выросла с 5,5% до 6,2%", - указывает Петроневич.

Ключевым фактором для Совета директоров, по мнению эксперта, будут полные данные по росту потребительских цен по итогам августа. На возможный всплеск инфляции указывают оперативные данные по итогам последних двух недель. Однако эти данные охватывают менее 40% позиций, имеющих отношение к базовому индексу потребительских цен, и важных для целей выработки денежно-кредитной политики. Поэтому полные данные по итогам августа могут нести сюрприз в любую сторону.

"В отношении действия такого существенного проинфляционного фактора, как предвыборные выплаты - пенсионерам, детям, военным в размере около 700 млрд руб. - Банк России в конце августа дал комментарий, что в целом он уже был учтен в июльском прогнозе инфляции, когда ключевая ставка была повышена сразу на 1 п.п. Если это на самом деле так, то ключевым фактором в решении станет тот факт, подтвердится ли всплеск роста цен в данных по инфляции, которые опубликует Росстат 8 сентября", - заключает Петроневич.

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