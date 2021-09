BCS Express рекомендует покупать акции Teladoc Health

BCS Express рекомендует покупать акции лидера телемедицины Teladoc Health Inc. , говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции компании с пика в феврале потеряли 58%. На недельном графике основные цели снижения находятся в области $120-125. В то же время дневные импульсы отработаны и есть вероятность, что ниже текущей области поддержки котировки не уйдут. Учитывая эти факторы, можно рассмотреть покупку на 50% от выделенного объема в районе $140-143 с основной целью роста в районе $228-230 (потенциал +60%) на I-II квартал 2022г. Краткосрочная цель - на отметках $158-160. В случае выполнения недельного сценария падения в районе $120-125 наращиваем длинные позиции на оставшиеся 50% для ожидания среднесрочной цели $228-230", - указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Аналитик отмечает факторы в пользу покупки:

- Выручка увеличивается высокими темпами от года к году. Прогнозируется рост продаж к декабрю 2021г на 84,4%, к концу 2022г - на 29,3%.

- Компания находится в фазе роста и сейчас убыточна. Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают выход на прибыль в конце 2023г

- Мультипликаторы находятся возле справедливых оценок для убыточной компании в фазе роста с высокой маржинальностью. При Gross Margin=67%, форвардный P/S=11,3, будущий показатель EV/Sales=11,6.

- В 2020г мировой рынок телемедицины оценивался в $62,45 млрд. До 2026г ожидается среднегодовой темп роста 26,5%. Однако США генерирует около 88% прибыли на этом рынке. Рынок США в 2020г был оценен в $8,13 млрд, его среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 32% до 2026г.

- Компания является лидером рынка, занимая долю 13% в США. Широкая сеть врачей насчитывает 55 тыс. специалистов. Для сравнения, доли основных конкурентов: Doctors on Demand - 3%, American Well - 1,5%, MDLive - 3,2%. Количество врачей у Doctors on Demand и American Well всего 1400.

Teladoc Health (TDOC) - разработчик ПО в сфере телемедицинских услуг, связывающий пациентов с врачами через свою платформу для консультаций и мониторинга показателей здоровья. С помощью видео-конференц-связи мобильного приложения оказывается удаленная медицинская помощь пациентам с раком, сердечной недостаточностью и различными хроническими заболеваниями.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.