"Финам"открыл торговую идею: покупать акции "Норникеля" с целью 26900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 26900 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: от 24900 руб., потенциальная доходность: 8,03%, стоп-приказ: 23390 руб. , говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что выручка компании по МСФО в I полугодии 2021г взлетела год к году на 33% до $8,9 млрд, а показатель EBITDA увеличился в три раза до $5,7 млрд. Одним из негативных факторов, спровоцировавших снижение котировок акций компании, был иск Росрыболовства о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3. В текущий момент идут переговоры о мировом соглашение и совместном проведении работ, направленных на восстановление водных биологических ресурсов.

"С технической точки зрения котировки компании сформировали фигуру "треугольник". Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 24 900 рублей, что позволит котировкам выйти за пределы треугольника вверх. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 23 390 рублей риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32", - указывают аналитики "Финама".

ГМК "Норильский никель" - лидер на рынке никеля и палладия, а также платины и рафинированной меди.

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