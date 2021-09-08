Возможен рост цены акций Target на 41-48% в долгосрочной перспективе - BCS Express

Возможен рост котировок акций Target Corp. на 41-48% от текущих уровней в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Учитывая фундаментальные показатели и технический анализ, интересной компанией для покупки акций является Target с потенциалом роста цены бумаг на 41-48% от текущих уровней, - указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов. - В период январь-июнь сформировался новый долгосрочный импульс роста. Начиная с августа, начался откат в бумагах, его цели указывают на область $226-230 и менее вероятную отметку $220. Для формирования длинных позиций нужно дождаться основных целей коррекции в области $226-230 или первых сигналов на разворот на дневном графике, закрепившись выше уровня сопротивления $250. Долгосрочная цель роста находится в районе $345-360".

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев составляет $278 за бумагу, что на 14% выше текущей цены, отмечает Мамонтов.

Target Corp. - сеть магазинов розничной торговли в США, включая цифровой канал продаж Target.com. Предлагает широкий ассортимент продуктов питания, одежду, электронику, игрушки. Дополнительно в магазинах предоставляются сервисы Target Cafe, Target Optical, Starbucks. В начале 2021 года под управлением находилось около 1897 магазинов.

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