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08 сентября 2021 года 12:01
Акции Сбербанка остаются в настоящее время фаворитами финансового сектора - "Атон"
Акции Сбербанка остаются в настоящее время фаворитами финансового сектора на российском рынке акций, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". "Сбербанк в августе 2021 года продемонстрировал достаточно хорошие результаты: доход от основной деятельности изрядно увеличился, показатель RoE по-прежнему впечатляет. Вместе с тем мы отмечаем ускорение темпов роста операционных расходов и стоимости риска, хотя такая динамика в целом ожидаема. Сбербанк остается нашим фаворитом в финансовом секторе, рейтинг - "выше рынка", прогнозная цена - 385 рублей за штуку)", - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-СБЕРБАНК-АНАЛИТИКА
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