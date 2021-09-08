Акции Сбербанка остаются в настоящее время фаворитами финансового сектора - "Атон"

Акции Сбербанка остаются в настоящее время фаворитами финансового сектора на российском рынке акций, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Сбербанк в августе 2021 года продемонстрировал достаточно хорошие результаты: доход от основной деятельности изрядно увеличился, показатель RoE по-прежнему впечатляет. Вместе с тем мы отмечаем ускорение темпов роста операционных расходов и стоимости риска, хотя такая динамика в целом ожидаема. Сбербанк остается нашим фаворитом в финансовом секторе, рейтинг - "выше рынка", прогнозная цена - 385 рублей за штуку)", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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