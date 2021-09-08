"Финам" рекомендует покупать акции Qualcomm с прогнозной ценой $189,89

"Финам" рекомендует покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $189,89 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Разворачивание технологий 5G становится синергетическим драйвером для Qualcomm, которая не только владеет рядом патентов на стандарт связи 5G New Radio (NR), но и выпускает семейства 5G-процессоров, "запитывающие" большинство флагманских смартфонов на глобальном рынке. Возможности географического расширения, новые продукты, а также экспансия Qualcomm в сегменты автомобильных чипов и IoT, на наш взгляд, создают комплекс драйверов роста акционерной стоимости", - указывает эксперты инвесткомпании Александр Ковалев.

Qualcomm Inc. - американская компания, специализирующаяся на технологиях беспроводной связи и системах на кристалле (SoC). Ее продукция используются в смартфонах, сетевом и широкополосном оборудовании, бытовой технике, электронике и других устройствах.

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