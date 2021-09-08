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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена нефти, вероятно, пока останется в диапазоне $70,5-73,5/барр. - BCS Express
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08 сентября 2021 года 10:48
Цена нефти, вероятно, пока останется в диапазоне $70,5-73,5/барр. - BCS Express
Цена нефти марки Brent, вероятно, пока останется в диапазоне $70,5-73,5 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express. "Диапазон $70,5-73,5 за баррель нефти марки Brent пока остается актуальным. По мере приближения к его нижней границе активность покупателей может возрастать, а вероятность отскока может увеличиваться", - указывают эксперты. "Ураган "Ида" в Мексиканском заливе, по текущим оценкам, оказался одним из самых дорогостоящих для нефтяной отрасли, сообщил Reuters. До сих пор около 79% добычи нефти (чуть менее 1,5 млн б/с) в заливе остается закрытой. Специалисты энергетической отрасли считают, что из-за урагана добыча в США до конца года может потерять до 30 млн баррелей, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Между тем Национальный центр ураганов в США сообщает, что в южно-центральной части Мексиканского залива зарождается новая группа штормов. Вероятность того, что они перерастут в полноценный тропический циклон в ближайшие два дня составляет 30%. Еще один ураган в регионе может еще больше затянуть процесс восстановления отрасли, что будет позитивным фактором для котировок нефти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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