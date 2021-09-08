Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- В России выйдут данные по инфляции за август (19:00 МСК) и пройдёт пятый Московский финансовый форум;

- В США будут опубликованы "Бежевая книга" ФРС, отчёт по числу открытых вакансий и еженедельная статистика по заявкам на ипотеку.

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