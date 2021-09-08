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08 сентября 2021 года 09:53
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США: - В России выйдут данные по инфляции за август (19:00 МСК) и пройдёт пятый Московский финансовый форум; - В США будут опубликованы "Бежевая книга" ФРС, отчёт по числу открытых вакансий и еженедельная статистика по заявкам на ипотеку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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08 сентября 2021 года 10:25
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции ПАО "Акрон" с прогнозной ценой на уровне 7050 рублей за штуку, сообщается в обзоре. Совет директоров "Акрона" рекомендует выплатить 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет. отмечают эксперты банка. Датой, на... читать дальше
.08 сентября 2021 года 10:06
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в среду на фоне ожиданий заседания ЕЦБ (четверг) и вероятной в связи с этим остановки глобального укрепления американской валюты, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Утром в среду стоимость барреля нефти марки Brent... читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,3%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия торгов индекса Мосбиржи с повышения в пределах 0,1-0,3%, в районе 4015-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:33
Сильных движений на отечественном рынке акций в среду не будет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций во вторник ожидаемо снизился, пойдя на поводу у внешнего фона. Однако "круглая" отметка 4000 пунктов по индексу Мосбиржи устояла,... читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительный рост в начале торгов в среду. читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:22
Вероятно нейтральное начало торгов на российском рынке акций в среду, говорится в комментарии "Универ Капитала". "Жду нейтрального открытия российского рынка акций. То, что мы наблюдали на рынке во вторник - это не коррекция, потому что котировки большинства акций находятся там, где они были в... читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:12
Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в диапазоне $71-73 за баррель в ближайшее время, предполагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent во вторник оставались ниже $72 за баррель на фоне крепкого доллара и опасений по спросу. При этом... читать дальше
.08 сентября 2021 года 09:01
Цены акций ЛУКОЙЛа, Газпрома, ВТБ, Роснефти и Норникеля сохраняют среднесрочный потенциал роста - BCS Express
Котировки акций "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", ВТБ, "Роснефти" и "Норникеля" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Учитывая внешний фон, в среду утром можно ожидать нейтральную динамику или же незначительный подъем на рынке акций РФ.... читать дальше
.07 сентября 2021 года 19:05
Целевой диапазон для цены нефти на ближайший месяц - $69-73 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгения Колесникова. "Результаты последней встречи ОПЕК+ можно оценить как нейтральные, решение не стало ни для кого сюрпризом, и картель продолжил... читать дальше
.07 сентября 2021 года 18:11
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в пятницу, 10 сентября, полагают эксперты Альфа-банка. "Исходя из сочетания глобальных и внутрироссийских факторов, мы считаем, что повышение ставки на 25 б. п. - наиболее вероятный сценарий на заседании 10 сентября. Такое решение также... читать дальше
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