Цены акций ЛУКОЙЛа, Газпрома, ВТБ, Роснефти и Норникеля сохраняют среднесрочный потенциал роста - BCS Express

Котировки акций "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", ВТБ, "Роснефти" и "Норникеля" сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Учитывая внешний фон, в среду утром можно ожидать нейтральную динамику или же незначительный подъем на рынке акций РФ. Большинство commodities торгуются в небольшом плюсе, фьючерсы на западные индексы - без существенных изменений. В среднесрочной перспективе среди акций с высоким индексным весом потенциал для подъема, на наш взгляд, сохраняется у бумаг "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", ВТБ, "Роснефти", "Норникеля", - указывает аналитик инвесткомпании.

"Локальная фаза опережающего роста на наших площадках как минимум приостановилась. Общий тренд по индексу Мосбиржи остается растущим, но выраженный позитивный эффект от притока нерезидентов может временно смениться на стандартное повторение динамики ключевых западных площадок. По индексу Мосбиржи в качестве ориентиров для роста остаются актуальными в среду отметки 4055 и 4110 пунктов. О сломе тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3820 пунктов, однако такой сценарий на текущей неделе маловероятен", - пишет Карпунин в комментарии.

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