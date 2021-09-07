Диапазон справедливой стоимости рубля на 2022г составляет 70-80 руб./$1 - Альфа-банк

Диапазон справедливой стоимости рубля на 2022г составляет 70-80 руб./$1, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Диапазон справедливой стоимости рубля на 2022г составляет 70-80 руб./$1, однако по двум причинам мы выставляем годовой прогноз по нижней границе прогнозного диапазона. Первая причина заключается в том, что риски ослабления курса в 2022г не подконтрольны российским экономическим властям - ориентир из модели фундаментального курса, основанной на дифференциале реальных процентных ставок (ориентир 70 руб./$1), может пострадать от ужесточения монетарной политики в США, тогда как значение равновесного курса, рассчитанного из доли сырьевого экспорта в ВВП (80 руб./$1), подвержено рискам ужесточения повестки декарбонизации. Вторая причина заключается в том, что в период ожидаемого монетарного ужесточения мы предпочитаем полагаться на значения равновесного курса, которые высчитываются из немонетарных моделей (78-80 руб./$1). Именно этот диапазон мы используем как ориентир на будущий год", - отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Кира Шемякина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.