Акции Газпрома еще могут быть интересны для среднесрочных инвестиций - "Финам"

Акции "Газпрома" еще могут быть интересны для среднесрочных инвестиций, говорится в аналитическом материале "Финама".

Аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман отмечает, что с момента рекомендации "покупать" от 8 июня акции "Газпрома" принесли доходность в 24,6% с учётом дивидендов и сегодня достигли нашей целевой цены, равной 330,9 руб.

"Ключевым драйвером положительной динамики акций газового гиганта, конечно, стал безумный рост цен на газ в Европе, - указывает эксперт. - На фоне холодной зимы, жаркого лета, перенаправления поставок СПГ в Азию и нежелания "Газпрома" увеличивать поставки газа в Европу заполненность газохранилищ для данного времени года снизилась до исторических минимумов, а цены еженедельно превышают исторический максимум и недавно выросли выше $ 650 за тыс. кубометров. Кроме того, позитива инвесторам добавляет тот факт, что строительство многострадального Северного потока-2 практически завершено".

Кауфман подчеркивает, что положительный эффект от роста цен на газ был виден в результатах "Газпрома" за II квартал. Выручка компании выросла на 77,7% г/г до 2067 млрд руб., EBITDA - в 6,8 раз до 703 млрд руб. Чистая прибыль акц. увеличилась на 249,5% г/г до 521 млрд руб. Прибыль за полугодие соответствует дивиденду в 17,85 руб. на акцию (5,4%) доходности. Средняя цена реализации газа в дальнем зарубежье выросла на 104% г/г до $ 224,4 за тыс. кубометров, что существенно меньше спотовых цен, т.к. контракты "Газпрома" в основном привязаны к дальним фьючерсам. На данный момент "Газпром" ожидает, что в среднем по году цена реализации газа в Европе достигнет $ 270 за тыс. кубометров.

"После реализации потенциала мы ставим рекомендацию по акциям "Газпрома" на пересмотр. В ближайшее время мы планируем учесть недавний рост цен на газ и сильные финансовые результаты в нашей оценке и повысить целевую цену по акциям "Газпрома". При этом мы полагаем, что с учётом дивидендной доходности 12,5-14,5% по итогам текущего года акции "Газпрома" всё ещё могут быть интересны для среднесрочных инвестиций, хотя большая часть потенциала уже реализована", - заключает стратег "Финама".

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