ПСБ рекомендует держать акции РусАла с целью 66 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "РусАла" с целевой ценой 66 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума более чем за 10 лет на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. Это способствовало отскоку акций "РусАла" на Мосбирже, которые превысили даже 66 руб. за акцию, но к закрытию сессии вернулись к 61,5 руб. Оборот в акциях превысил 8 млрд руб. - рекордный уровень. Мы считаем, что данная ситуация является временной, и баланс на рынке алюминия восстановится, что приведет к стабилизации цен. Рекомендуем "держать" акции "РусАла", целевой уровень - 66 руб. на акцию", - пишут аналитики ПСБ.

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