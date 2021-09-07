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07 сентября 2021 года 12:50
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Intel с целью $60
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Intel Corp. с целью $60 за штуку". Цена входа: от $53,69; потенциальная доходность: 11,8%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Ограничить убыток можно при снижении стоимости на 7-8%. Стоит отметить, что в ноябре и феврале ожидаются дивиденды, что добавит дополнительные 1,3% доходности в виде дивидендов за весь срок идеи", - указывает эксперт Павел Гаврилов. Аналитик приводит ряд факторов в пользу покупки бумаги: - В условиях полупроводникового кризиса компания нацелилась на расширение производства, что является одним из главных долгосрочных драйверов роста. - Компания активно развивает технологии IoT, 5G и облачные вычисления, технологии центров обработки данных. Все это технологии, которые активно внедряются в повседневную жизнь и являются стимулами для увеличения выручки в будущем. - Intel оптимизирует производственный процесс, отдав малую долю на аутсорсинг в TSMC. При этом сама компания сосредоточилась на агрессивной политике возвращения технологического превосходства, собственном контрактном производстве и исследованиях. - Текущий показатель P/E немного ниже форвардного и весьма ниже значений AMD и NVIDIA, что говорит о сильной недооценке. Результатом этого стали слабые финансовые результаты и потеря долей на разных рынках из-за технологического отставания, что привело к распродаже акций и их дешевизне. Компания планирует наверстать эти упущения с помощью нового генерального директора. - Intel улучшила прогноз выручки за полный 2021 г. с $77 млрд до $77,6 млрд. Прогноз по скорректированному EPS также был увеличен с $4,6 до $4,8. - Недавно компания получила контракт от Минобороны США, что поддерживает зарождающийся контрактный бизнес. В будущем это может положительно сказаться на новые контракты и увеличения привлекательности работы с Intel. - Аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на акции. 12 из 39 рекомендаций на покупку, 15 - "держать" и лишь 7 - "продавать". Таргеты варьируются в диапазоне $40-80, а средний - $61,8. Обращает внимание аналитик и на существующие риски: - Слабые финансовые результаты и продолжение уменьшения долей на ключевых рынках из-за увеличения конкурентоспособности со стороны AMD и NVIDIA. - Новые задержки в производстве и как следствие увеличения технологического отставания. Это также относится и к нарушению цепочек поставок. - Общая коррекция на рынке США ввиду перекупленности рынка в целом. - Общеэкономический спад с дальнейшим снижением спроса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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