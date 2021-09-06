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06 сентября 2021 года 19:02
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - торговый баланс Китая в августе (06:00 МСК); - промышленное производство Германии в июле (09:00 МСК); - индекс экономических настроений Германии ZEW в сентябре (12:00 МСК); - пересмотренный ВВП еврозоны во 2К21г (12:00 МСК); - финансовые результаты Сбербанка за август 2021г по РСБУ; - совет директоров "Акрона" должен обсудить вопрос дивидендов; - ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении "Северстали". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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06 сентября 2021 года 18:51
"Финам" повышает рекомендацию с "держать" до "покупать" для акций Freeport-McMoRan и подтверждает целевую цену на уровне $46 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% к июню 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Алексей Калачев отмечает, что со времени... читать дальше
.06 сентября 2021 года 18:25
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intuit с целью $586,5, говорится в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна. Компания Intuit Inc., разрабатывающая ПО для управления финансами, представила, на взгляд эксперта, очень сильные результаты по итогам II квартала: рост... читать дальше
.06 сентября 2021 года 17:54
Котировки нефти к концу недели поднимутся выше уровня $72,5 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Михаила Шейбе. Эксперт напоминает, что на текущей неделе еженедельные отчеты по товарным запасам углеводородов в США выйдут на день позже обычного из-за выходного дня в... читать дальше
.06 сентября 2021 года 17:25
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная... читать дальше
.06 сентября 2021 года 16:58
Цена нефти в начале осени останется вблизи уровня $70 за баррель марки Brent, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Как и ожидалось, ОПЕК+ подтвердила свой план увеличивать добычу на 400 тыс. барр./сутки в месяц вплоть до начала 2022г, из-за урагана "Ида" в Мексиканском заливе был... читать дальше
.06 сентября 2021 года 16:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,012875 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 0, 0116 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Газпром энергохолдинг" в декабре... читать дальше
.06 сентября 2021 года 15:38
Значение ключевой ставки ЦБ РФ в размере 7% годовых станет максимальным в текущем цикле, что положительно скажется на ценовой динамике среднесрочных и длинных ОФЗ в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии ITI Capital. "10 сентября пройдет первое осеннее заседание ЦБ России по денежно-кредитной... читать дальше
.06 сентября 2021 года 14:42
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 65 руб. на срок 8 месяцев", открытую 23 июня 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность идеи составила +17,1% за 11 недель, - указывают эксперты инвесткомпании. - После... читать дальше
.06 сентября 2021 года 14:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 400 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11,31% меньше чем за год, говорится в комментарии инвесткомпании. "МТС" недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО, согласно которому выручка компании выросла на... читать дальше
.06 сентября 2021 года 13:56
Котировки золота в начале недели, скорее всего, останутся в пределах $1815-1830 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Котировки золота в пятницу выросли с $1810 за унцию до $1830 за унцию, в то время как пара EUR/USD оставалась вблизи 1,187, - напоминает эксперт. - Внимание... читать дальше
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