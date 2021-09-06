"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intuit с целью $586,5, говорится в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна.

Компания Intuit Inc., разрабатывающая ПО для управления финансами, представила, на взгляд эксперта, очень сильные результаты по итогам II квартала: рост всех бизнес-сегментов значительно превысил ожидания, сохраняется сильный импульс спроса на облачные решения, эмитент агрессивно развивает присутствие на зарубежных рынках.

"Выручка Intuit выросла на 41% г/г (+18,7% без учета приобретения Credit Karma), превзойдя ожидания аналитиков и первоначальные оценки руководства на значительные 10,8% и 14% соответственно, - напоминает Степанян. - Разводненная non-GAAP EPS увеличилась на 8,8% г/г, побив общерыночный прогноз. Продажи сегмента решений для малого бизнеса (SMSE) повысились на 19%, тогда как прирост в 2019-2020гг составлял 16% в год. Темпы расширения бизнес-сегмента также ускоряются с конца прошлого года. В числе драйверов роста по-прежнему отмечаем высокие темпы адаптации SaaS-решения QuickBooks online (+28%) и усиление спроса на экосистему онлайн-решений (+35% г/г), которая включает продукты для онлайн-платежей (QuickBooks Online payments) и начисления заработной платы (QuickBooks Online payroll). Также важно отметить, что Intuit демонстрирует сильный импульс роста на зарубежных рынках: продажи международного сегмента увеличились на 47%".

Согласно прогнозу менеджмента, рост выручки в течение следующего финансового года составит 15-16%, non-GAAP операционной маржи - 36,6-36,8%. Продажи в следующем квартале вырастут на 36-38% за счет расширения экосистемы онлайн-решений примерно на 30%.

"Кроме того, менеджмент представил сильный гайданс по выручке и по марже на следующий год. Как следствие, мы повышаем прогноз роста финансовых показателей эмитента на ближайшие восемь кварталов, включая ожидания по non-GAAP марже. Мы также пересматриваем вверх целевую цену по бумагам INTU до $586,5 за акцию. Рекомендация - "держать", - заключает аналитик "Фридом Финанс".

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