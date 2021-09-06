BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 40% за 3 месяца, это очень позитивно для "ММК", так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у Северстали. Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится. "ММК" - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции", - пишут эксперты инвесткомпании.

Сохраняет позиции в фаворитах "Газпром". Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля.

Остается в топ-5 недели и ВТБ: аналитики BCS Global Markets ожидают восстановления финансовых показателей ВТБ в 2021г в свете сильных результатов за 7 месяцев 2021г: чистая прибыль составила 200,9 млрд руб. (рост в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом), а ROE - 18,3%, при годовом ориентире 295 млрд руб. Кроме того, эксперты подчеркивают, что поддержку может оказать презентация стратегии ВТБ Управление благосостоянием 9 сентября, поскольку инвестиционный бизнес в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся в финансовом секторе.

"Мы сохраняем в списке фаворитов "АЛРОСА". Дефицит запасов у добывающих компаний и на розничном рынке сохраняется, хотя в июне и начале июля, по словам заместителя гендиректора "АЛРОСА" Евгения Агуреева со ссылкой на оценки клиентов, дефицит сократился до $300 млн. Нехватка сырья и ограничение производства в Индии оказывает поддержку рынку. Мы считаем, что сейчас повышение цен - единственный способ сбалансировать рынок, что позитивно для финансовых показателей "АЛРОСА" в среднесрочной перспективе. Компания видит возможность для дополнительного увеличения объемов производства в 2021 г. на 5%, что предполагает улучшение показателей продаж до конца года", - пишут стратеги BCS Global Markets.

"РусАл" по-прежнему в фаворитах недели - лидер в мировом производстве алюминия, по мнению аналитиков, сейчас фундаментально недооценен.

"Поддержку операционным результатам за II полугодие 2021г должны оказать высокий мировой спрос и новые ограничения на потребление э/энергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси (может вызвать временное закрытие 0,5 млн т мощностей), - отмечают стратеги инвесткомпании. - Хотя компания больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России (15%), основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%.Кроме того, в правительстве обсуждают возможность снижение экспортных пошлин на алюминий к концу 2021г, а компания сократила чистый долг в I полугодии 2021г на 31% г/г за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций Норильским никелем".

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