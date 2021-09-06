Цена нефти в начале осени останется вблизи $70/барр. - BCS GM

Цена нефти в начале осени останется вблизи уровня $70 за баррель марки Brent, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Как и ожидалось, ОПЕК+ подтвердила свой план увеличивать добычу на 400 тыс. барр./сутки в месяц вплоть до начала 2022г, из-за урагана "Ида" в Мексиканском заливе был остановлен значительный объем мощностей, а недельные данные по нефтяному рынку США указывают на полное восстановление спроса, а также запасов нефти и нефтепродуктов. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и ждем, что в начале осени котировки останутся вблизи $70/барр., при этом решения ОПЕК+ (увеличивать добычу согласно плану или нет) станут фактором поддержки, если спрос не повысится из-за COVID-19", - пишет аналитик BCS GM Рональд Смит.

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