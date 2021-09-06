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06 сентября 2021 года 16:31
Банк России, скорее всего, поднимет ставку до 6,75% годовых - Совкомбанк
Банк России на заседании в пятницу, 10 сентября, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 6,75% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что Банк России на заседании 10 сентября повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Отметим, что ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику. Полагаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях для сдерживания инфляционного давления. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 7% на заседании 22 октября. Считаем, что на этом уровне может завершиться цикл ужесточения денежно-кредитной политики", - пишет Васильев. Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам, отмечает эксперт банка. Поэтому Васильев полагает, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё низкие ставки. Ужесточение финансовых условий в экономике повысит привлекательность сбережений, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, и, как следствие, приведёт к снижению инфляционного давления в экономике. В пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, на взгляд эксперта Совкомбанка, выступают следующие факторы. - Во-первых, сигнал регулятора. Банк России в пресс-релизе по итогам июльского заседания указал на то, что будет "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Накануне недели тишины зампред ЦБ А. Заботкин повторил сигнал и не стал корректировать рыночные ожидания, которые склоняются к подъему ставки на 25 б.п. - Во-вторых, инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% г/г. К концу августа годовая инфляция, по оценкам аналитика банка, поднялась до 5-летнего максимума в 6,8%. По его мнению, годовая инфляция достигнет своего пика в сентябре вблизи 7%. Далее ожидается постепенное замедление инфляции к концу года до 6,5% г/г. К целевым 4% рост потребительских цен вернётся во второй половине следующего года. - В-третьих, ожидаемое сокращение монетарных стимулов ФРС на фоне высокой инфляции в США создаёт риски оттока капитала с развивающихся рынков и риски ослабления рубля. Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала. По мнению Васильева, от более резкого повышения ключевой ставки могут удержать признаки некоторого замедления российской экономики. Данные Росстата за июль зафиксировали замедления восстановительного роста в промышленности. Индексы деловой активности за август от IHS Markit указали на снижение активности как в промышленности, так и в секторе услуг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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