"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,012875 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 0, 0116 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром энергохолдинг" в декабре 2019г рекомендовал перейти на новую дивидендную политику, которая предполагает объем выплат 50% от чистой прибыли. На взгляд экспертов "Финама", текущий вектор по выплате дивидендов позитивен для стоимости бумаг: в этом году совокупные дивиденды могут составить 4 млрд рублей, что предполагает дивидендную доходность 9%.

"Учитывая результаты I полугодия, дивидендная доходность за 2021г может превысить 10%. Аналитики Sber CIB подтверждают оценку "покупать" для акций "ТГК-1". Потенциал роста акций компании на 12 месяцев, по прогнозам экспертов, составляет почти 50%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

С точки зрения технического анализа бумага показывает признаки выхода из бокового продолжительного канала и может закрыть дивидендный гэп, говорится в комментарии. "Открывать позиции можно от текущих уровней с целью 0,012875 рубля. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0116 рубля риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ТГК-1" - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, вторая в стране территориальная генерирующая компания по величине установленной мощности. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры - ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

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