BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции "РусАла" с целью 65 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 65 руб. на срок 8 месяцев", открытую 23 июня 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность идеи составила +17,1% за 11 недель, - указывают эксперты инвесткомпании. - После публикации идеи бумаги снизились на фоне новостей о введении экспортной пошлины. Однако рост цен на алюминий и сильный отчет за I полугодие позволили акциям вернуться к росту и достичь нашего таргета". Долгосрочный взгляд аналитиков на перспективы компании умеренно позитивный. "При сохранении высоких цен на алюминий результаты II полугодия могут оказаться рекордными, - прогнозируют они. - Кроме того, акции являются одним из претендентов на включение в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьской ребалансировки. Однако сейчас, после реализовавшегося в последнюю неделю ралли, бумаги могут быть локально перегретыми, что повышает риски краткосрочной коррекции".

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