"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 400 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11,31% меньше чем за год, говорится в комментарии инвесткомпании.

"МТС" недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО, согласно которому выручка компании выросла на 10,6% по сравнению со II кв. 2020г - до 128,6 млрд руб. , напоминает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов. Чистая прибыль компании увеличилась на 46,8% - до 17,5 млрд руб. Положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением потребления трафика и услуг связи, подчеркивает эксперт.

Кроме финансовых результатов, "МТС" в презентации сообщила о прогнозных дивидендах на 2021г - 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд будут выплачены в текущем году. Финальные дивиденды за 2021г составят 26,51 руб., дивдоходность 8,1%, констатирует эксперт. В результате, купив акции "МТС" по текущим ценам, можно получить дивидендную доходность 11,31% меньше чем за год.

"Кроме дивидендов, дополнительным драйвером роста может стать выделение башенного и цифрового бизнеса в отдельные юридические лица. Весь потенциальный бизнес, который хотят выделить, будет стоить 672 млрд руб. С учётом телекоммуникационного, стоимость всей "Группы МТС" составит 1097 млрд руб., цена акции 554 руб. Также у несогласных с выделением активов могут выкупить акции МТС по 326,73 руб. за бумагу - это окажет дополнительную поддержку котировкам", - отмечает Баженов.

Аналитик инвесткомпании в связи с вышеперечисленным подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевым ориентиром 400 руб., где максимальный потенциал роста на горизонте нескольких лет, по его мнению, составит 554 руб., а потенциал снижения ограничен ценой выкупа 326,73 руб.

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