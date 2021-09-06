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06 сентября 2021 года 12:37
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Enterprise Products, Teva, Salesforce, WestRock и AES, говорится в комментарии инвесткомпании. "Enterprise Products Partners LP - североамериканский поставщик услуг транспортировки производителям и потребителям природного газа, нефти, продуктов переработки и нефтехимии. Компания демонстрирует стабильность выручки и роста EBITDA, а также имеет долговую нагрузку ниже средней по отрасли. Компания по-прежнему растет за счет определенных инвестиций в рост, что потенциально позволит ей увеличить долю рынка в рамках широкой диверсификации. EPD может выиграть за счет восстановления объемов сбора и переработки (G&P), а также операционного левериджа по вертикально интегрированным активам", - отмечают эксперты BCS Global Markets. Вошел в топ-5 недели и Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - крупнейший в мире производитель дженериков. Аналитики полагают, что сейчас бумага недооценена, особенно учитывая недавний запуск Teva дженериков средства от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) Perforomist, а также AZOPT 1% (для лечения повышенного внутриглазного давления). Компания по-прежнему отчитывается о положительных результатах по средству против мигрени Ajovy и экспериментальному препарату для терапии шизофрении. Также менеджмент полагает, что компания преодолела "дно" в динамике валовой рентабельности. Включены в топ акции Salesforce.com Inc. - облачной компании в сегменте ПО. Она расширила свою деятельность, зайдя в мобильный сегмент, соцсети, аналитику и искусственный интеллект. Salesforce, на взгляд стратегов инвесткомпании, сможет выиграть от долгосрочных трендов в сегменте корпоративного ПО (цифровизация с фокусом на клиентский опыт, ПО как услуга, аналитику данных, а также услуги платформенного ПО, уход от более дорогих локальных решений). Компания активно внедряет инновации, расширяет долю на ключевых рынках и занимается экспансией на глобальные. Экспансия в смежные отрасли, в сторону более перспективной продукции, делает портфель продукции сбалансированным. WestRock Co. - производитель и поставщик бумаги и упаковки, в том числе из гофрированного картона, на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии. Аналитики инвесткомпании отмечают эффективную работу менеджмента WestRock, сильную репутацию компании в своей отрасли и ожидаем, что ее продукты и услуги будут пользоваться высоким спросом по окончании коронакризиса. На взгляд экспертов, компанию отличают устойчивые балансовые показатели и привлекательная дивидендная доходность (около 2,0%) в условиях низких процентных ставок. Кроме того, сейчас акции WRK торгуются с дисконтом в сравнении с группой аналогов (IP, PKG, SON) на фоне снижения котировок после резкого подъема с пандемических минимумов, достигнутых в марте 2020г. AES Corp. - независимая глобальная компания в электроэнергетике. Компания генерирует около 32 тыс. МВт электроэнергии посредством 55 тепловых электростанций и станций возобновляемой электроэнергии. "Мы полагаем, что эффективные активы компании в сегменте газовой электрогенерации со временем станут источником роста прибыли. Компания выигрывает от благоприятного регулирования в США (Indianapolis Power & Light, Dayton Power & Light и AES Hawaii). Другие долгосрочные позитивные факторы: рост денежного потока, выход из непрофильных активов и прирост как оптовых, так и промышленных клиентов за год, несмотря на пандемию", - отмечают аналитики BCS Global Markets. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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