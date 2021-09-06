ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7% на заседании 10 сентября - "Уралсиб"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку с 6,5% до 7% годовых на заседании 10 сентября, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Главным событием этой недели для российского рынка будет заседание совета директоров ЦБР по ключевой ставке. Мы ожидаем повышения ставки с 6,5% до 7,0% и сохранения умеренно жесткой риторики. Даже в этом случае денежно-кредитная политика ЦБР останется стимулирующей, реальная ключевая ставка будет по-прежнему значительно ниже нейтрального диапазона. Совет управляющих ЕЦБ соберется на очередное заседание в четверг и, вероятно, начнет обсуждать сокращение программы экстренной помощи (PEPP), поскольку инфляция в еврозоне в августе, по предварительным данным, поднялась до десятилетнего максимума, а несколько представителей управляющего совета уже высказались в пользу того, чтобы рассмотреть возможность сокращения программы", - отмечает аналитик Константин Чернышев.

Кроме того, во вторник выйдут данные по внешней торговле КНР, которые в значительной степени являются индикатором здоровья мировой экономики, указывает эксперт. Темпы роста китайского экспорта в последние месяцы замедляются, ожидается, что в августе рост экспорта составит 17,2%, что ниже показателя июля на 2,1 п.п. Президент США Джо Байден на этой неделе может принять решение о переназначении Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на следующий срок, который начинается в феврале 2022г. Также в течение недели ожидаются многочисленные выступления представителей ФРС на разных мероприятиях.

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