Справедливая доходность новых бондов ГК "Автодор" находится на уровне 7,8-7,9% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность новых 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-004P-01 находится на уровне около 7,8-7,9% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Госкомпания "Автодор" планирует 14 сентября открыть книгу заявок на 5-летние облигации серии БО-004P-01 на сумму 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - G-кривая на сроке 5 лет плюс премия 110-130 б. п., что сейчас соответствует доходности 8-8,2% годовых. Учитывая статус государственной компании, высокие кредитные рейтинги и положение бумаг "Автодора", обращающихся на вторичном рынке, мы считаем справедливой доходность на уровне около 7,8-7,9% годовых", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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