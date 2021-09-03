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03 сентября 2021 года 18:01
"Финам" повышает рекомендацию для акций Exxon Mobil с "держать" до "покупать"
Аналитики "Финама" повышают рекомендацию для акций Exxon Mobil с "держать" до "покупать" и подтверждают целевую цену $ 67,6 за штуку на май 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы полагаем, что в среднесрочном периоде акции Exxon Mobil могут быть интересны за счёт своей амбициозной стратегии, а также стабильно высокими по меркам сектора дивидендами. Локальный интерес вызывает коррекция почти на 15% относительно максимумов июня, хотя за этот период индекс широкого рынка продолжил рост, цены на нефть остались на высоком уровне, а отрицательных корпоративных новостей не было. На наш взгляд, это является привлекательной возможностью для покупок", - пишет эксперт Сергей Кауфман. По его мнению, основным драйвером роста Exxon Mobil является его стратегия развития. Компания проводит оптимизацию операционных расходов, которая вместе с реализацией новых проектов должна принести в 2025г $ 8-11 млрд дополнительного операционного денежного потока относительно прогноза компании на 2021г. При этом около 90% новых проектов окупаются при стоимости нефти менее $ 35 за баррель, что делает компанию конкурентоспособной даже в случае снижения цен на нефть. Аналитик подчеркивает, что Exxon Mobil является дивидендным аристократом и поднимает дивиденды уже на протяжении 37 лет. Ожидаемый дивиденд на акцию в ближайшие 12 мес. составляют $ 3,49, что соответствует 6,3% дивидендной доходности - одно из наивысших значений в американском нефтегазе. Также Кауфман указывает, что во II квартале Exxon Mobil продолжил уверенно улучшать финансовые результаты на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Выручка нефтяника выросла на 107,8% г/г до $67,7 млрд, а чистая прибыль акционеров стала положительной и достигла $4,7 млрд. В III квартале цены на нефть продолжили рост, а спрос на топливо в летний сезон на многих рынках достиг доковидного уровня, в связи с чем можно ожидать дальнейшего улучшения показателей. Ключевым риском, на взгляд эксперта "Финама", является снижение цен или спроса на нефть и газ, что неизбежно приведёт к снижению финансовых результатов нефтегазового мейджора. Вся стратегия Exxon Mobil строится в первую очередь вокруг инвестиций в разведку и добычу. Снижение спроса на нефть раньше ожиданий приведёт к невостребованности новых проектов компании. Другим риском, по мнению Кауфмана, является давление акционеров, чрезмерно активно требующих улучшения экологических показателей в ущерб реализации стратегии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXXONMOBIL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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