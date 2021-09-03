Рубль будет торговаться в диапазоне 73-73,6 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-73,6 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Владислав Силаев.

Эксперт напоминает, что на открытии торгов курс отечественной валюты был стабилен к мировым валютам, затем немного укреплялся к доллару и евро за счет роста нефтяных котировок и в ожидании новой порции статистики по рынку труда в США. На 15:00 МСК курс доллара составлял 72,81 руб. (-6,0 коп.), курс евро - 86,44 руб. (-9,25 коп.). К завершению торгов (на 17:00 МСК) российская валюта еще немного укрепилась: курс доллара составил 72,74 руб. (-0,14 коп.), курс евро - 86,42 руб. (-0,10 коп.).

"Однако вышедшие данные по рынку труда в США свидетельствуют о том, что первая экономика мира восстанавливается недостаточными темпами - данные по занятости оказались значительно ниже прогнозов. Фондовый рынок США открылся в негативе, что впоследствии может оказать влияние на курс валют развивающихся рынков. Рубль в краткосрочной перспективе может торговаться в диапазоне 73,0-73,6 руб. в паре с долларом и на уровне 86,5-87,5 в паре с европейской валютой", - отмечает Силаев.

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