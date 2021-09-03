Акции АЛРОСА справедливо оценены рынком - "Атон"

Акции "АЛРОСА" справедливо оценены рынком, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".

"Мы вновь обращаем внимание на "АЛРОСА" ввиду приближения рынка алмазно-бриллиантовой продукции к сезонно сильному четвертому кварталу наряду с низкими запасами и ограниченным предложением Наш рейтинг по "АЛРОСА" - "нейтрально" с учетом справедливой оценки рынком, ослабления положительного эффекта от сокращения запасов и высокой восприимчивости сектора к макроэкономическим факторам Акции "АЛРОСА" с начала года подскочили на 47%, компания сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 5,9x, что мы считаем справедливым уровнем относительно исторического 5-летнего среднего значения (5,6x)", - отмечают аналитики инвесткомпании Мария Федорова и Андрей Лобазов.

Эксперты объясняют рейтинг "нейтрально" следующими факторами:

- Премия к оценке обоснована: после ралли, в ходе которого бумага подорожала на 50% с февраля 2021г, оценка "АЛРОСА" выглядит справедливой - компания торгуется с мультипликаторами EV/EBITDA 2021П 5,9x и EV/EBITDA 2022П 6,6x (исторический средний 5-летний уровень - 5,6x). Аналитики считают, что премия за оценку оправдана существенным снижением долговой нагрузки "АЛРОСА" (ЧД/EBITDA 0,2x на конец 1П21), а также способностью платить высокие дивиденды (доходность за 2021П на уровне 12%).

- Товарные запасы распроданы: за последний год "АЛРОСА" продала запасов в объеме 17,9 млн карат, что обеспечило увеличение выручки примерно на 80 млрд руб. и EBITDA на 37 млрд руб., по оценкам стратегов "Атона". Сейчас у компании рекордно низкие запасы (8,4 млн карат), поэтому в 2022г ожидается снижение уровня продаж на 9 млн карат (20%) г/г и нет значительных источников для дальнейшего снижения оборотного капитала.

- Высокая чувствительность к макроэкономическим факторам: спрос на бриллианты, как и на большинство предметов роскоши, чрезвычайно чувствителен к неблагоприятным переменам в макроэкономической конъюнктуре, таким как, например, ужесточение политики ФРС в вопросе ликвидности. В последнее время ФРС ежемесячно выкупает облигаций более чем на $120 млрд с целью снижения длинных процентных ставок, но рано или поздно сокращение объема выкупа облигаций и повышение процентных ставок неизбежны.

- В Китае грядет введение налога на роскошь: неопределенность ситуации должна оказывать давление на сектор предметов роскоши, однако в долгосрочной перспективе, на взгляд аналитиков, перераспределение материальных ресурсов может положительно повлиять на перспективы спроса на бриллианты в Китае, стимулируя потребление предметов роскоши в низшем слое среднего класса населения.

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