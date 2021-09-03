.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции АЛРОСА справедливо оценены рынком - "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 сентября 2021 года 16:47
Акции АЛРОСА справедливо оценены рынком - "Атон"
Акции "АЛРОСА" справедливо оценены рынком, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон". "Мы вновь обращаем внимание на "АЛРОСА" ввиду приближения рынка алмазно-бриллиантовой продукции к сезонно сильному четвертому кварталу наряду с низкими запасами и ограниченным предложением Наш рейтинг по "АЛРОСА" - "нейтрально" с учетом справедливой оценки рынком, ослабления положительного эффекта от сокращения запасов и высокой восприимчивости сектора к макроэкономическим факторам Акции "АЛРОСА" с начала года подскочили на 47%, компания сейчас торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 5,9x, что мы считаем справедливым уровнем относительно исторического 5-летнего среднего значения (5,6x)", - отмечают аналитики инвесткомпании Мария Федорова и Андрей Лобазов. Эксперты объясняют рейтинг "нейтрально" следующими факторами: - Премия к оценке обоснована: после ралли, в ходе которого бумага подорожала на 50% с февраля 2021г, оценка "АЛРОСА" выглядит справедливой - компания торгуется с мультипликаторами EV/EBITDA 2021П 5,9x и EV/EBITDA 2022П 6,6x (исторический средний 5-летний уровень - 5,6x). Аналитики считают, что премия за оценку оправдана существенным снижением долговой нагрузки "АЛРОСА" (ЧД/EBITDA 0,2x на конец 1П21), а также способностью платить высокие дивиденды (доходность за 2021П на уровне 12%). - Товарные запасы распроданы: за последний год "АЛРОСА" продала запасов в объеме 17,9 млн карат, что обеспечило увеличение выручки примерно на 80 млрд руб. и EBITDA на 37 млрд руб., по оценкам стратегов "Атона". Сейчас у компании рекордно низкие запасы (8,4 млн карат), поэтому в 2022г ожидается снижение уровня продаж на 9 млн карат (20%) г/г и нет значительных источников для дальнейшего снижения оборотного капитала. - Высокая чувствительность к макроэкономическим факторам: спрос на бриллианты, как и на большинство предметов роскоши, чрезвычайно чувствителен к неблагоприятным переменам в макроэкономической конъюнктуре, таким как, например, ужесточение политики ФРС в вопросе ликвидности. В последнее время ФРС ежемесячно выкупает облигаций более чем на $120 млрд с целью снижения длинных процентных ставок, но рано или поздно сокращение объема выкупа облигаций и повышение процентных ставок неизбежны. - В Китае грядет введение налога на роскошь: неопределенность ситуации должна оказывать давление на сектор предметов роскоши, однако в долгосрочной перспективе, на взгляд аналитиков, перераспределение материальных ресурсов может положительно повлиять на перспективы спроса на бриллианты в Китае, стимулируя потребление предметов роскоши в низшем слое среднего класса населения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
03 сентября 2021 года 18:01
Аналитики "Финама" повышают рекомендацию для акций Exxon Mobil с "держать" до "покупать" и подтверждают целевую цену $ 67,6 за штуку на май 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы полагаем, что в среднесрочном периоде акции Exxon Mobil могут быть интересны за счёт своей... читать дальше
.03 сентября 2021 года 15:41
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Сбербанка, "Мать и дитя" и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "7 сентября Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за август и 8 месяцев 2021г. Финансовые показатели ожидаются позитивными,... читать дальше
.03 сентября 2021 года 15:14
"Финам" повысил рекомендацию для "префов" "Транснефти" с "держать" до "покупать" и целевую цену с 185 064 руб. до 192 058 руб., что предполагает рост около 20,1% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Рост целевой цены связан с учетом последней отчетности,... читать дальше
.03 сентября 2021 года 14:47
Справедливая доходность нового выпуска бондов Совкомбанка находится на уровне не ниже 7,9% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций Совкомбанка серии БO-П04 находится на уровне не ниже 7,9% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара". "Совкомбанк планирует 8 сентября открыть книгу заявок на облигации серии БО-П04 сроком обращения 3 года. Объем выпуска составит 7... читать дальше
.03 сентября 2021 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 83 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,05%, стоп-приказ: 64 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Группа "Аэрофлот" за семь месяцев 2021г... читать дальше
.03 сентября 2021 года 13:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $348, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что крупные контракты с... читать дальше
.03 сентября 2021 года 13:30
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4500-4570 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк достиг нового исторического максимума. Рост на краткосрочном... читать дальше
.03 сентября 2021 года 13:04
Котировки нефти могут вырасти до $74 за баррель Brent, если отчет по рынку труда США будет несколько хуже ожиданий, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Нефть Brent в пятницу утром котируется около $73/барр., повышению нефтяных котировок помешал слабый индекс PMI для сферы услуг Китая.... читать дальше
.03 сентября 2021 года 12:32
Фридом Финанс" рекомендует делать ставку в сентябре на защитные активы, способные демонстрировать активный рост и в периоды снижения рисков, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты российских компаний за первое полугодие в основном оказались лучше общерыночных прогнозов, - напоминает... читать дальше
.03 сентября 2021 года 12:13
Рынок акций РФ в пятницу перейдет к консолидации после ралли этой недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Российский рынок акций на открытии ы пятницу немного снижался, консолидируясь после сильного роста этой недели, когда индексы РТС и Московской биржи опережали биржевые индикаторы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.