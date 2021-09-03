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03 сентября 2021 года 15:14
"Финам" повысил рекомендацию для "префов" Транснефти с "держать" до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для "префов" "Транснефти" с "держать" до "покупать" и целевую цену с 185 064 руб. до 192 058 руб., что предполагает рост около 20,1% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Рост целевой цены связан с учетом последней отчетности, небольшим снижением безрисковой ставки в РФ и переносом даты целевой цены, подчеркивают аналитики. "Мы полагаем, что после небольшой коррекции привилегированные акции "Транснефти" снова стали интересны для покупок. Основным драйвером для этого, на наш взгляд, является постепенный рост финансовых результатов в ближайшие годы на фоне восстановления добычи нефти в РФ и ежегодной индексации тарифов. Позитивно на нашу оценку повлияли и недавние сильные результаты за второй квартал", - пишет эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман. "Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, отмечает он. На данный момент компания транспортирует около 82% всей нефти и 28% всех нефтепродуктов в России. В ближайшие годы финансовые результаты "Транснефти" будут предсказуемым образом улучшаться. Этому поспособствуют восстановление добычи нефти в РФ и ежегодная индексация тарифов по транспортировке нефти. По мнению аналитика, "Транснефть" неплохо отчиталась за 2К21. Выручка компании выросла на 20,9% г/г, до 276 млрд руб., EBITDA - на 6,4% г/г, до 122,9 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в сравнении с прошлым годом увеличилась на 22,8%, до 48,8 млрд руб. Во втором полугодии основные показатели, вероятно, продолжат рост за счет увеличения объемов добычи нефти в РФ. "Одна из сильных сторон "Транснефти" - ее дивидендная политика, - подчеркивает Кауфман. - Согласно указу Минфина, "Транснефть", являющаяся государственной компанией, обязана выплачивать 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Мы полагаем, что по итогам текущего года дивиденд на "преф" составит 12 084 руб. (7,6% доходности), а к 2023г доходность вырастет до 9,9%". Привлекательности "Транснефти", по мнению эксперта "Финама", добавляет защитность ее акций. Предсказуемость бизнеса компании, а также низкая зависимость финансовых результатов от большинства макроэкономических факторов позволяют акциям "Транснефти" при коррекциях снижаться слабее рынка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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